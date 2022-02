Castigos já valeram 632 mil euros à Liga

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:47 Facebook

Até à 22ª jornada do campeonato, os clubes portugueses pagaram à Liga um total de 632 672 euros em multas. O ranking é liderado pelo F. C. Porto (133 771 euros), seguido pelo Sporting (132 853 euros) e logo depois aparece o Benfica (82 927 euros). Curiosamente, a última jornada do campeonato, marcada pelo escaldante F. C. Porto-Sporting, foi a que mais dinheiro rendeu (49 774 euros) muito por culpa dos incidentes ocorridos no final do clássico. Só nesse jogo, as multas ascenderam a 27 825 euros com a maior fatia (17 877 euros) a ser paga pelos dragões.