Castor em queda livre e com destino mais traçado após derrota em Chaves

Derrota em Chaves deixa os pacenses mais perto da descida, que até pode ser confirmada este sábado se o Marítimo vencer o Sporting. Flavienses ficam a um ponto do sexto lugar.

Agora é sempre a descer até à Liga 2 e não parece haver travão que valha a um Paços de Ferreira quase em modo auto-destruição, tal a quantidade de pecados que continuam a custar-lhe pontos já decisivos para as contas finais.

Este sábado, perdeu em Chaves e pagou caro oportunidades soberanas desperdiçadas e uma expulsão sem ponta por onde lhe pegar, com Paulo Bernardo a ver dois amarelos quase seguidos por faltas ainda no meio-campo ofensivo.

PUB

Antes disso, a equipa de César Peixoto, que já não pode evitar a descida sem ser pela via do playoff, foi melhor e mesmo em inferioridade numérica raramente foi inferior.

Só que os flavienses, agora a um ponto do sexto lugar do V. Guimarães, foram letais e aproveitaram-se de todas as fragilidades alheias, primeiro por Obiora, na sequência de um canto, e depois por João Teixeira, este quando os pacenses já eram apenas desespero e resignação.