Castores complicam mas dragões levam a melhor

Após o nulo ao intervalo, equipa portista melhorou e foi premiada com dois golos. Perto do fim, pacenses reduziram e quase forçaram a ida aos penáltis.

O F. C. Porto apurou-se para a final four da Taça da Liga, ao bater em casa, o Paços de Ferreira, por 2-1, num jogo em que, após uma exibição pouco conseguida até ao descanso, foi melhor na segunda parte e justificou a qualificação.

É o quarto apuramento consecutivo dos portistas para a final four de uma prova que o clube nunca venceu, mas em que mais uma vez participará, no mês que vem, certamente com o intuito de quebrar a malapata.

Frente a uma equipa que, para a Liga, derrotara o F. C. Porto, na Capital do Móvel, os dragões surgiram com sete mexidas no onze, destacando-se o regresso de Pepe, após mês e meio de paragem, devido a lesão.

É verdade que Luis Díaz, nos intantes iniciais, teve uma boa ocasião para marcar, mas Jordi evitou o golo. Esse lance podia ter dado outro rumo ao encontro, mas, globalmente, os campeões nacionais estiveram abaixo das expetativas na primeira parte, sobretudo com o ataque inoperante.

Sérgio Conceição não estava satisfeito e a troca de Felipe Anderson por Otávio deu outro andamento à equipa portista. O Paços sentiu dificuldades, mas foi sustendo o ímpeto contrário. Contudo, a resistência só durou até 17 minutos do fim. Na sequência de um lançamento, Corona meteu a bola na área, Jordi defendeu de forma incompleta e surgiu o franco-senegalês Sarr a inaugurar o marcador.

O F. C. Porto viveu então a melhor fase do jogo e aproveitou para elevar para 2-0. Nanu cruzou bem e Luis Díaz faturou.

Mas o que parecia ser a sentença na decisão, sofreu um revés. O Paços, num bom remate com o pé esquerdo de Adriano Castanheira que surpreendeu Diogo Costa, reduziu para a margem mínima e forçou o empate. Já nos descontos, Eustáquio rematou ao poste, num lance que podia ter dado a igualdade e obrigado a desempate, na marcação dos penáltis. Mas não foi isso que aconteceu. Passou e bem o F. C. Porto, desforrando-se do desaire com os castores, para a Liga.