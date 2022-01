João Faria Hoje às 21:26 Facebook

Sintonia entre jogador e SAD arsenalista indicia para breve o anúncio do prolongamento da ligação.

André Castro e a SAD liderada por António Salvador já têm acertados os pontos principais referentes à renovação contratual do experiente médio português, estando a respetiva oficialização prevista para os próximos dias.

Castro, de 33 anos, tem contrato com o Braga até junho deste ano, tendo chegado ao clube no verão de 2020, após sete anos seguidos a atuar no futebol turco.