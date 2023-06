Castro renova por uma temporada com o Sporting de Braga

JN Hoje às 12:05 Facebook

Castro terminava contrato no final deste mês, mas acordou a permanência no Sporting de Braga até 2024.

O meio-campo do Sporting de Braga vai continuar a contar com o contributo de Castro na próxima temporada. O experiente médio, de 35 anos, renovou o vínculo com os arsenalistas por mais uma temporada, até 2024.

O jogador entra na quarta época pelos bracarenses. É um dos capitães da equipa e soma mais de 100 jogos pelos "guerreiros do Minho", pelos quais marcou quatro golos.

No currículo, Castro soma três títulos de campeão nacional, duas Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Liga Europa, todos ao serviço do F. C. Porto, e um título de campeão da Liga 2, pelo Olhanense.