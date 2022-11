Catar condena campanha "infundada" em resposta a críticas do Parlamento Europeu

JN/Agências Hoje às 20:21, atualizado às 21:20 Facebook

O Catar condenou a resolução adotada na semana passada pelo Parlamento Europeu (PE) criticando a sua escolha como sede do Mundial de futebol em curso e denunciou uma campanha "infundada" assente em "acusações falsas e informação enganosa".

Na resolução, os eurodeputados denunciavam a corrupção "desenfreada" da FIFA (Federação Internacional de Futebol) e exigiam que as autoridades do Catar, entre outras coisas, estendessem o fundo de compensação às famílias dos operários que morreram durante a construção dos estádios para a competição futebolística.

"O Catar é um país independente que não aceitará ordens de outros nem lições de moral de ninguém", advertiu o Conselho da Shura do Catar, um dos órgãos consultivos mais importantes do país, dando voz ao aparente mal-estar dentro do regime catari causado pela onda de críticas de que foi alvo nas últimas semanas.

O Conselho denunciou uma "conspiração sistemática" contra o Catar, que estaria a ser vítima de "hipocrisia, duplicidade de critérios e racismo" por ser o primeiro país árabe a acolher um Mundial. Segundo este órgão, textos como o do PE "incentivam o ódio entre Oriente e Ocidente", noticiou a agência oficial QNA.

Também se congratulou com a alegada integração laboral das mulheres, assegurando que representam mais de 40% da população ativa e que, ao contrário do que acontece no Ocidente, "o Catar nunca teve desigualdade salarial" por razões de género.

O Conselho da Shura do Catar advertiu ainda de que o país não tolerará ingerências ou ordens que queiram "alterar os arreigados valores morais" da população local, que recebeu com "entusiasmo e amizade" os milhares de pessoas que se deslocaram de outros países.