Catar: contra tudo e contra todos (menos os ricos, os homens e a FIFA)

O retrato do país que vai receber o Mundial 2022 e que é um dos mais ricos do Mundo, graças ao petróleo e ao gás natural. Rege-se pelo Islão mais fundamentalista e é acusado de vários atentados contra os mais básicos Direitos Humanos. A maioria da população é estrangeira e todos têm acesso a Educação e a cuidados de saúde de forma gratuita.

Mesquita Katara, no centro histórico de Doha Foto: AFP

Numa entrevista ao jornal "La Nacion", Jorge Valdano, ex-jogador e ex-treinador, campeão do Mundo pela Argentina, escritor, jornalista e entrevistador, lamentou uma espécie de "polícia cultural". Recordou que "as conquistas sociais do Ocidente também custaram trabalho e tempo" e defendeu uma "influência da melhor maneira possível e não a partir da condenação permanente", salientando que "não podemos exigir que o mundo se pareça connosco num estalar de dedos". Esperava ser "bem interpretado" nas observações. Mais ou menos desde 2010, essa tal "polícia cultural" tem estado muito ativa e não tem parado de visar um alvo bem definido e tão a jeito: um dos países mais ricos do Mundo, estranhamente escolhido para organizar o Mundial 2022.