Catar sai de fininho e com uma vitória total no campo

Vasco Samouco Hoje às 11:07

Os piores receios não se confirmam e o campeonato termina sem percalços de maior e cheio de brilho no relvado.

Nasceu torto, cresceu torto, mas não morre tão torto quanto isso. O Catar esteve debaixo de fogo, quase sempre por questões extrafutebol, resistiu, comeu e calou o que entende serem abusos a algumas leis que lhe correm nas veias todos os dias, fechou os olhos a outros e sai de fininho sem polémicas de maior fora do campo e com um rol de vitórias no relvado. Na final, dois craques do Paris Saint-Germain, que é controlado pelo milionário e controverso emirado do Golfo Pérsico através do fundo Qatar Sports Investiment, acima de todos os outros mortais que por lá andaram, e o campeão Messi até ergueu a taça vestido a preceito com uma espécie de túnica só reservada aos emires. Chamar-lhe emir, contudo, já é escasso.

Os receios foram muitos, as queixas também. Todos e todas com fundamento. O Catar não devia ter organizado o 22.º Mundial de Futebol, depois construiu-se quase todo de raiz para a ocasião, cometendo e repetindo atropelos vários aos mais básicos direitos humanos. Com razão, chegou a temer-se o pior durante o mês em que o futebol parou no resto do planeta para se concentrar naqueles míseros metros quadrados - nunca um país tão pequeno organizou um Campeonato do Mundo -, mas os alertas, a atenção mediática e os reparos valeram a pena. As polémicas e os problemas foram exceções, sendo que a maioria esteve relacionada com a ostracização imposta aos homossexuais no país mais endinheirado do Mundo.