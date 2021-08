Cátia Azevedo qualifica-se para as semifinais dos 400 metros

JN/Agências Hoje às 02:24 Facebook

A portuguesa qualificou-se, esta terça-feira, para as semifinais dos 400 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminar a segunda série no terceiro lugar, com o tempo de 51,26 segundos.

A velocista, de 27 anos, natural de Oliveira de Azeméis, chegou a Tóquio2020 ao estabelecer o recorde nacional, que já lhe pertencia, em 50,59 segundos, em 03 de junho último, na cidade espanhola de Huelva.

Cátia Azevedo disputa pela segunda vez os Jogos Olímpicos, depois do 31.º lugar no Rio2016.

As semifinais dos 400 metros vão ser disputadas na quarta-feira, a partir das 19:30 locais (11:30 em Lisboa), e a final na sexta, às 21:35 (13:35).