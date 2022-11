Cautchú deixa marca no desporto alentejano

Jovem clube de Odemira ligado ao andebol deu vida a um pavilhão sem ocupação e é um exemplo de fair-play.

A Cautchú-Associação de Promoção e Desenvolvimento de Desporto germinou da conjugação de esforços de um grupo de profissionais do setor, da Autarquia de Odemira e da Federação Portuguesa de Andebol, procurando colmatar a falta de uma modalidade coletiva de pavilhão na região. "Ao existirem instalações desportivas, sem ocupação e aptas à prática do andebol, avançou-se para a criação do clube e a implementação da modalidade", conta Pedro Almeida, ex-presidente e fundador.

Face às longas distâncias entre as principais localidades do concelho alentejano, a forma de implementar uma modalidade desconhecida assentou na criação de escolas em Odemira, São Teotónio e Vila Nova de Milfontes, onde se destacam atletas dos quatro aos 10 anos de idade.