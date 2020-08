Cavani e Benfica na ordem do dia no mundo das transferências

JN Hoje às 21:20 Facebook

A negociação do Benfica com o avançado uruguaio Cavani é o assunto principal desta quarta-feira no que ao mercado de transferências diz respeito. Ainda há pontas soltas a juntar para as águias poderem oficializar a contração. Em Espanha, o que faz furor é a contratação do holandês Ronald Koeman para treinador do Barcelona.

Benfica: O tema do dia na Luz continua a ser o avançado uruguaio Cavani, que terminou contrato com os franceses do PSG e ficou livre. A confirmação oficial ainda não chegou mas as águias acreditam que a concretização do negócio está para muito breve. O jogador deverá assinar vínculo por três épocas, com o Benfica a desembolsar muitos milhões de euros para satisfazer o treinador Jorge Jesus.

Em sentido inverso, o avançado colombiano Yony González vai jogar no Los Angeles Galaxy, da Liga norte-americana de futebol (MLS), até dezembro deste ano, por empréstimo. Numa breve nota, o Benfica informa que o acordo para o empréstimo do extremo "é válido até final do ano civil" e que o clube de Los Angeles assegurou "uma opção de compra dos direitos económicos", embora sem revelar o valor da mesma. Em janeiro deste ano, Yony González, de 26 anos, vinculou-se ao Benfica por quatro temporadas e meia, até 2024, depois de terminar contrato com o Fluminense.

Famalicão: O defesa Francisco Saldanha, de 19 anos, assinou contrato com os minhotos válido por cinco temporadas. Natural do concelho de Vila Nova de Famalicão, o jovem pode atuar como defesa central e como médio, tendo desempenhado esta posição nas últimas épocas do percurso de formação. Depois de ter iniciado o trajeto no Ronfe, Francisco Saldanha ingressou nas equipas de formação do Vitória do Guimarães, onde se manteve até ao final da temporada 2014/15. O jovem assinou, posteriormente, pelo Benfica, onde viria a ganhar títulos nacionais e a adquirir o estatuto de internacional.

V. Guimarães: O guarda-redes Bruno Varela vinculou-se aos vimaranenses até ao final da época 2023/24, numa transferência sem custos, após se ter desvinculado do Benfica. Cada emblema ficou na posse de 50% dos direitos económicos relativos ao jogador de 25 anos, que, na última temporada e meia, esteve emprestado pelas águias ao Ajax. Formado no Benfica, Bruno Varela iniciou a carreira como sénior na equipa B, representou depois o Valladolid e o Vitória de Setúbal.

Gil Vicente: O guarda-redes brasileiro Daniel Fuzato foi emprestado pelos italianos da Roma aos gilistas até ao final da temporada. "Estou muito feliz pela oportunidade" referiu o guardião, num vídeo publicado pela formação de Barcelos nas redes sociais, dizendo estar "muito focado para fazer uma boa época" e prometendo dar "o melhor" pelo clube. Daniel Fuzato, de 23 anos, formou-se no Palmeiras e somou um encontro nas primeiras duas épocas de ligação à Roma, orientada pelo português Paulo Fonseca, com a qual prolongou o vínculo contratual até junho de 2023, antes de ser cedido ao Gil Vicente.

Boavista: Os axadrezados contrataram o médio espanhol Javi García, 33 anos, ex-jogador do Benfica, que na época passada representou o Bétis. O atleta chegou na noite passada ao Porto e terá assinado um vínculo com as panteras que pode ir até três temporadas. Esta quarta-feira o jogador já teve a oportunidade de conhecer os cantos à casa no estádio do Bessa.

Nacional: O guarda-redes madeirense Rui Encarnação, de 22 anos, é o mais recente reforço, tendo assinado contrato por uma temporada. Formado nos escalões jovens do Nacional, que representou desde os infantis, ingressou no Câmara de Lobos em 2017/18. Na época seguinte, reforçou os sub-23 do Marítimo, tendo na temporada passada representado a AD de Machico, formação da Divisão de Honra da A. F. Madeira.

Portimonense: O colombiano Jackson Martínez, 33 anos, despediu-se do clube algarvio, numa mensagem publicada nas redes sociais, agradecendo o respeito e paciência pelo problema de saúde que o tem acompanhado há vários anos. "Muito obrigado à administração, colegas e adeptos pelo tratamento, carinho, respeito, consideração e paciência quanto ao problema de saúde que tenho tido há vários anos", escreveu na conta na rede social Instagram o jogador que representou o Portimonense na Liga nas últimas duas temporadas, indicando que em breve anunciará "a decisão quanto ao seu futuro".

Barcelona: A grande novidade do dia no emblema catalão é a contratação do holandês Ronald Koeman para o comando técnico nas duas próximas temporadas. Na apresentação oficial, o até agora selecionador da Holanda, assumiu a vontade de trabalhar com Lionel Messi, "o melhor do mundo", contudo garante que só ficará no FC Barcelona quem está determinado a "dar tudo" pelo clube. "Adoraria trabalhar com o Messi, porque ele ganha jogos. É o melhor do mundo e é preferível tê-lo na tua equipa do que na adversária", assumiu., que dirigirá os catalães nas duas próximas épocas.

Dortmund: O brasileiro Reinier, 18 anos, vai jogar no clube alemão nas duas próximas épocas, até junho de 2022, emprestado pelo Real Madrid. "Estou feliz por chegar ao Borussia Dortmund. O clube é conhecido pela aposta recorrente em jovens jogadores e no desenvolvimento deles. Quero aprender e jogar muito aqui, ajudar a equipa e ser bem-sucedido", afirmou Reinier, em declarações divulgadas na página do Borussia Dortmund.

Torino: O defesa internacional suíço Ricardo Rodríguez vai trocar o AC Milan por um contrato de quatro anos com o Torino. Relegado para o banco de suplentes na época passada pelo francês Theo Hernández, o suíço de 27 anos foi emprestado em janeiro aos holandeses do PSV Eindhoven, nos quais jogou pouco, uma vez que o campeonato terminou prematuramente devido à crise da covid-19.