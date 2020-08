Cavani "encantado" com o interesse do Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:11 Facebook

Antes de viajar para Paris, o avançado uruguaio confirmou, este domingo, haver negociações com o clube encarnado mas garantiu que "nada está fechado".

"Falámos, houve reuniões, verdade, como também houve com outros clubes. Nada está definido. Quando houver um acordo com alguma equipa irão saber", disse Cavani no aeroporto.

O craque uruguaio afirmou, ainda, não ter recebido qualquer chamada de Jorge Jesus mas mostrou-se "encantando" com o interesse do clube.

"Jorge Jesus? Ainda não me ligou. Mas se me ligar falaria com ele. Falaríamos de futebol, mas não do contrato e números. Vou para a Europa. Quando chegar veremos como tudo corre e vamos tratar de assinar para começar outra etapa da minha vida. O Benfica é uma grande equipa, que está sempre na Liga dos Campeões, sempre a competir, sempre com jogadores importantes. Muitos uruguaios passaram ali. Se me calhar seguir para lá, ficarei encantado", vincou.

Também este domingo, Walter Guglielmone, irmão e agente de Cavani, fez o ponto da situação em relação ao interesse do Benfica: "Está bem encaminhado, mas não está fechado", afirmou à ESPN .

O nome de Cavani tem sido associado ao Benfica e o craque de 33 anos é um reforço desejado por Jorge Jesus. O treinador dos encarnados já confirmou que Luís Filipe Vieira está a "fazer os possíveis" para que o uruguaio jogue de águia ao peito e as negociações estarão a correr bem.

Sem clube desde que terminou contrato com o PSG, o uruguaio de 33 anos, que já alinhou também pelo Palermo e Nápoles, poderá estar perto de se estrear na liga portuguesa. Edinson Cavani representou o clube francês durante sete épocas e tornou-se, com 200 golos, o melhor marcador da história do PSG.