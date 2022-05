Cavani: "Se Ronaldo tivesse chegado mais cedo tinha pedido para sair"

Em entrevista à ESPN, Edinson Cavani confessou que o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United o levou a pensar em sair do clube.

"No momento em que aconteceu, achei bom que o Manchester United contratasse o Cristiano. Mas conhecendo o mundo do futebol como conheço atualmente, a primeira coisa que fiz foi ligar ao meu irmão [também é empresário do avançado] e dizer: 'Fernando, se isto tivesse acontecido há uma semana, tinha-te pedido para ir para outro clube", revelou o uruguaio.

Porém isto não se trata de nenhum problema com o craque português, mas simplesmente Cavani percebeu que teria menos oprtunidades de jogar regularmente.

"Não é que eu não quisesse jogar com o Cristiano Ronaldo. Tive a oportunidade de o conhecer. É um grande profissional, com os seus objetivos, e isso é perfeito para os desportistas. Mas conhecendo o futebol como conheço... foi por isso que falei com o meu irmão", vincou o jogador de 35 anos.

Esta não tem sido uma época particularmente feliz para o avançado, fustigado por lesões, até porque só conseguiu marcar dois golos nos 18 jogos disputados em todas as competições. Atualmente em final de contrato Cavani não tem vivido tempos fáceis em 2021/22.

"Vivi situações difíceis, diferentes das que enfrentei no ano passado. Para mim, não há segredos no futebol, já foi tudo inventado. Tenho uma visão que ninguém vai mudar", concluiu.