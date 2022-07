Cavani tem princípio de acordo com o Villarreal

Rita Sousa Hoje às 12:04 Facebook

Avançado uruguaio terminou contrato com o Manchester United e chega a Espanha a custo zero.

Edinson Cavani, que no verão de 2020 esteve em negociações com o Benfica, é o escolhido por Unai Emery e deverá rumar aos espanhóis do Villarreal, com os quais já terá chegado a um acordo, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

O grande objetivo é reforçar o ataque do Villarreal. O clube espanhol já tem a confirmação do avançado uruguaio e aguarda finalizar a saída do dianteiro Paco Álcacer para dar o sinal verde à contratação.

O clube, como garantiu o presidente há uma semana, precisa de vender antes de fazer acréscimos e a saída de Alcácer, que está a treinar fora do grupo até encontrar uma equipa, é a chave para o ingresso do internacional uruguaio.

Todo esse movimento surge justamente quando Cavani, de 35 anos, estava muito perto de assinar pelo Fenerbahçe. Se ele reforçar o Villarreal, será o seu quarto grande campeonato, depois de ter atuado em França (PSG), Itália (Palermo e Nápoles) e Inglaterra (Manchester United).

Passado no PSG

Unai Emery, treinador do Villarreal, e Cavani já se conhecem perfeitamente. Ambos coincidiram no Paris Saint-Germain, entre 2016 a 2018, altura em que o avançado uruguaio se tornou num ídolo da equipa francesa antes de partir para a Premier League. Nessa altura, teve a possibilidade de ingressar no Benfica, mas não chegou a acordo com o clube da Luz.

Recorde-se que ao serviço do Man. United, onde atuou entre outubro de 2020 e julho de 2022, Cavani realizou 59 jogos, contribuindo com 19 golos e sete assistências.