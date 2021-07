Cavendish ganha sexta etapa e está a duas vitória do recorde de Eddy Merckx

JN/Agências Hoje às 17:33 Facebook

O britânico Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) alcançou esta quinta-feira a 32.ª vitória na Volta a França, ao impor-se ao sprint na sexta etapa da 108.ª edição, que continua a ser liderada pelo holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Cavendish, que está já apenas a dois triunfos do recorde absoluto de Eddy Merckx, foi o mais forte no final dos 160,6 quilómetros entre Tours e Châteauroux, cumpridos em 3.17.36 horas, diante do belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), segundo, e do francês Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), terceiro.

Van der Poel continua de amarelo, tendo oito segundos de vantagem sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), com o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) a ser terceiro na geral, a 30 do holandês.

Entre os portugueses, Rúben Guerreiro (EF Education Nippo) ficou em centésimo lugar, com o mesmo tempo do vencedor, enquanto Rui Costa (UAE Team Emirates) foi 155.º, a 1.51 minutos.

Na sexta-feira, o pelotão enfrenta a etapa mais longa da 'Grande Boucle' em 21 anos, uma ligação acidentada de 249,1 quilómetros entre Vierzon e Le Creusot.