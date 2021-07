Cavendish soma terceira vitória e está a uma do recorde de Merckx

JN/Agências Hoje às 18:42 Facebook

O ciclista britânico Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) conquistou esta terça-feira ao sprint a terceira vitória na 108.ª Volta a França, numa 10.ª etapa que não causou alterações na geral, comandada pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Cavendish, que somou o 33.º triunfo no Tour e está a apenas uma vitória do recorde do belga Eddy Merckx, cumpriu os 190,7 quilómetros entre Albertville e Valence em 4:14.07 horas, ao ser mais rápido que os belgas Wout van Aert (Jumbo-Visma) e Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), respetivamente segundo e terceiro na tirada.

Tadej Pogacar manteve a liderança da geral, com o australiano Ben O'Connor (AG2R Citröen) na segunda posição a 2.01 minutos da amarela, e o colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) na terceira, a 5.18.

O português Rúben Guerreiro (EF Education - Nippo) ficou em 27.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor, enquanto Rui Costa (UEA Team Emirates) terminou na 142.ª posição, a 4.38 minutos.

Na quarta-feira, a 11.ª etapa, que percorre 198,9 quilómetros desde ​​​​​​​Sorgues, inclui uma dupla escalada ao Mont Ventoux, a última das quais a 22 quilómetros da chegada instalada em Malaucène.