CBF confirma Abel Ferreira na corrida pela seleção brasileira

O treinador português do Palmeiras é um dos candidatos à sucessão de Tite, selecionador do Brasil, que já assumiu que vai deixar o "escrete" após o Campeonato do Mundo do Catar. Quem o afirma é Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Confirmo esse nome e outros, como Dorival Júnior. Seria injusto falar só desses. Não quero esquecer nenhum, mas teria que citar outros dez também", referiu Ednaldo Rodrigues, garantindo que o facto de se tratar de um treinador português não terá qualquer peso na decisão.

"Não há qualquer preconceito com a nacionalidade, o que interessa é a competência", acrescentou o líder da CBF.

Abel Ferreira, de 43 anos, começou a carreira de técnico no Braga B, assumindo, depois, a equipa principal dos minhotos, que orientou durante duas temporadas completas. Seguiu-se uma passagem pelo PAOK da Grécia, de onde voou rumo ao Brasil para orientar o Palmeiras.

Ao serviço do clube de São Paulo conquistou duas Taças dos Libertadores, uma Supertaça Sul-Americana e uma Taça do Brasil.