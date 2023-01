CBF repudia "uso indevido" da camisola da seleção nas invasões

JN/Agências Hoje às 17:25, atualizado às 19:51 Facebook

A Confederação Brasileira de Futebol repudiou, esta segunda-feira, "veementemente" a utilização da camisola da seleção por parte de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro que no domingo invadiram e vandalizaram as sedes dos poderes executivo, legislativo e judicial, em Brasília.

"A CBF repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo. A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo" escreveu o organismo, na rede social Twitter.

Para a CBF, a camisola "é para torcer, vibrar e amar o país", reafirmando que a federação "é uma entidade apartidária e democrática".

"Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros", conclui a CBF.

Apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram no domingo as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília, obrigando à intervenção policial para repor a ordem e suscitando a condenação da comunidade internacional.

Grande parte dos invasores vestia a camisola amarela 'canarinha', símbolo da seleção de que os adeptos de Bolsonaro se foram apropriando, durante o período 2019-2022, utilizando-o como símbolo nacionalista.

A Polícia Militar conseguiu recuperar o controlo das sedes dos três poderes, numa operação de que resultaram pelo menos 300 detidos.

A invasão começou depois de militantes da extrema-direita brasileira apoiantes do anterior presidente, derrotado por Lula da Silva nas eleições de outubro passado, terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios.

Entretanto, o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afastou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por 90 dias, considerando que tanto o governador como o ex-secretário de Segurança e antigo ministro da Justiça de Bolsonaro Anderson Torres terão atuado com negligência e omissão.