CD castiga Benfica com dois jogos à porta fechada

A secção não-profissional do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou o Benfica com dois jogos no Estádio da Luz à porta fechada, tendo o clube sido já notificado do castigo relativo ao encontro da Taça de Portugal com o S. C. Braga, a 18 de dezembro passado. A decisão é passível de recurso para o Tribunal Arbitral de Desporto (TAS).

A pena aplicada respeita ao apoio dado a claques ilegais, com o CD a considerar que nessa partida ficou demonstrada a concessão de apoios e facilidades aos GOA No Name Boys e Diabos Vermelhos.

Nospróximso dias as águias deverão apresentar recurso para o TAS acompanhado de providência cautelar, tal como já fez no passado, o que automaticamente suspende a decisão do CD.

Na passada quinta-feira o TAD já tinha anulado a interdição de cinco jogos ao Estádio da Luz, por considerar que a competência para julgar os apoios a claques ilegais é exclusivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

No entanto, neste novo processo a secção não profissional citou a Lei 39/2009 para garantir que esta dá à FPF competência para punir nesta matéria em sede disciplinar.