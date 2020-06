CD indefere recurso do F. C. Porto pelo segundo amarelo a Alex Telles

JN Hoje às 16:32 Facebook

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol indeferiu, esta segunda-feira, o recurso apresentado pelo F. C. Porto para ser retirado o segundo cartão amarelo mostrado a Alex Telles, que resultou na expulsão do lateral esquerdo frente ao Marítimo, no encontro da 26.ª jornada da Liga.

Face a esta decisão, o brasileiro irá falhar a partida contra o Aves, em Vila das Aves, esta terça-feira, pelas 21.15 horas, a contar para a 27.ª ronda do campeonato.

O CD recusou o acesso às gravações do videoárbitro e o indeferimento foi tomado com base nas declarações dos seis árbitros, os quatro de campo (Tiago Martins, Pedro Mota, Hugo Ribeiro e Hugo Silva) e os dois do VAR (Manuel Oliveira e Tiago Leandro).