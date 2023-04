CD reage às críticas da APAF: "Manifestações corporativas que deturpam"

JN Hoje às 21:44 Facebook

O Conselho de Disciplina deu a sua versão sobre o caso do jogo Salgueiros-Marítimo B, do Campeonato de Portugal.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol defendeu-se, este domingo, das acusações de Luciano Gonçalves, presidente da APAF, na sequência da decisão sobre o jogo Salgueiros-Marítimo B, que terminou aos 87 minutos, depois de um incidente entre um jogador salgueirista e o árbitro do jogo.

Depois de Luciano Gonçalves ter falado numa "decisão vergonhosa" e num "precedente em que passa a ser possível fazer tudo aos árbitros, intimidar, encostar cabeças, encostar e tocar com a mão ou o punho na cara de um árbitro", o CD repudiou "manifestações corporativas que deturparam a decisão de um processo particularmente relevante para a imagem e a credibilidade das competições não profissionais de futebol".

Através de um comunicado, a entidade reiterou "o seu compromisso com a defesa da verdade desportiva e com a prevenção da violência no desporto" e explicou que "o comportamento do jogador não ficou impune". "O jogador, que já tinha sido castigado a 8 de fevereiro, em processo sumário, pelas injúrias ao árbitro com 1 jogo de suspensão e pelo empurrão a outro jogador com mais 1 jogo de suspensão, foi agora castigado com mais 1 jogo de suspensão pelo comportamento incorreto que adotou aproximando-se do árbitro de modo indevido (ou seja, um total de 3 jogos de suspensão pelas condutas adotadas no jogo disputado a 5 de fevereiro)".

Na nota, o Conselho de Arbitragem considera que "o processo disciplinar foi decidido em prazo absolutamente razoável", contrariando a opinião de Luciano Gonçalves, sublinhando que "foram realizadas inúmeras diligências de prova, como a inquirição dos arguidos, de várias testemunhas, a junção de documentos aos autos, a solicitação de esclarecimentos a várias entidades, nomeadamente à Polícia de Segurança Pública".