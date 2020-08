Cebolinha marca no triunfo do Benfica sobre o Bournemouth

JN Hoje às 21:12 Facebook

O Benfica venceu este domingo os ingleses do Bournemouth, por 2-1, em jogo particular de preparação da nova temporada, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, com o reforço Everton Cebolinha a marcar o segundo golo.

Jorge Jesus escalou de início os reforços Everton Cebolinha e Vertonghen, num "onze" que contou ainda com Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Nuno Tavares, Weigl, Taarabt, Pizzi, Rafa e Seferovic.

No banco de suplentes estiveram mais duas caras novas: Waldschmidt entrou ao intervalo e Gilberto foi chamado aos jogo a partir dos 70 minutos. Vinícius, Florentino, Gabriel, Diogo Gonçalves, Cervi, Ferro e Chiquinho também foram suplentes utilizados.

Já os reforços Helton Leite (traumatismo do ombro esquerdo) e Pedrinho (traumatismo do tornozelo esquerdo) falharam a partida por lesão, tal como Grimaldo (lesão muscular na coxa esquerda), Jardel (entorse joelho esquerdo) e Samaris (tendinopatia aquiles à direita).

A partida começou de feição para as águias que se adiantaram no marcador por Taarabt, aos 14 minutos, numa jogada em que o médio marroquino conduziu a bola desde o meio-campo ofensivo e atirou potente para o fundo das redes contrárias.

O Bournemouth reagiu e empatou pouco depois (17 m), por Danjuma, mas o conjunto da Luz recolou-se em vantagem, aos 21, num remate em arco de fora da área do avançado brasileiro Everton Cebolinha

No segundo tempo, o Benfica continuou a ter o ascendente da partida, mas não conseguiu voltar a marcar.

Este é o quinto triunfo consecutivo das águias na pré-temporada. Na quarta-feira as águias jogam com o S. C. Braga.