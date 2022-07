Cédric Soares elogia Fábio Vieira: "Tem uma qualidade fantástica"

JN Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Em entrevista à "ESPN", Cédric Soares, defesa do Arsenal, falou do ex-F. C. Porto Fábio Vieira como "um jogador muito inteligente e com uma qualidade fantástica".

À partida para a quarta temporada nos 'gunners', Cédric Soares revelou que o Arsenal tornou-se no seu "clube de sonho" desde que se mudou para a Premier League, em 2015, para jogar no Southampton.

Aos 30 anos, o polivalente lateral quer "continuar a crescer" às ordens de Mikel Arteta, técnico espanhol que deu o aval à contratação de Fábio Vieira ao F. C. Porto, por 35 milhões de euros.

"Pelo que vi dele em Portugal, o Fábio é um jogador muito inteligente. Teve uma época muito boa. É um jogador com uma qualidade fantástica", elogiou Cédric Soares, que deixou, ainda assim, alguns conselhos ao novo companheiro de equipa.

"O ritmo dos jogos (na Premier League) será muito mais forte do que na liga portuguesa. Isso é algo a que ele terá de se adaptar, mas o Fábio ainda é muito jovem e tenho a certeza de que vai evoluir. Ele tem uma grande coragem para jogar", referiu o defesa internacional português.