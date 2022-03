Ceferin acusa Superliga de não estar preocupada com a guerra

JN Hoje às 15:07 Facebook

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, criticou nesta quinta-feira os criadores da Superliga europeia por persistirem no seu objetivo "no meio de uma guerra".

"Leio artigos todos os dias de que estão a planear uma nova Superliga. Vivem num mundo paralelo", acusou o esloveno, a meio da conferência "Negócio do Futebol", que decorre em Londres.

"Honestamente, eles podem pagar a quem quiserem para dizer bem do seu projeto mas não convencem ninguém", disse Aleksander Ceferin, referindo-se ao Real Madrid, Barcelona e Juventus.

No âmbito geral, o dirigente da UEFA negou a hipótese do Mundial ser disputado a cada dois anos e admitiu que a Liga das Nações possa ser alargada a outras confederações. "É uma possibilidade e está a ser discutida com a FIFA", sublinhou.