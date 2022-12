Celebrações da vitória francesa acabam com um morto e mais de uma centena de detidos

Maria Campos e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:17, atualizado às 00:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um rapaz morreu atropelado, esta quarta-feira, em Montpellier, após o jogo entre França e Marrocos que permitiu a passagem gaulesa à final do Mundial 2022. Distúrbios nos festejos levaram ainda à detenção de pelo menos 100 pessoas.

Uma noite que acabou em tragédia. Um jovem de 14 anos perdeu a vida durante os festejos da vitória francesa diante de Marrocos, em Montpellier. De acordo com um comunicado emitido pela autarquia de Herault, o rapaz, de origem marroquina, foi atropelado e transferido para o hospital, mas acabou por morrer após o atendimento médico. A viatura, segundo a mesma nota, foi encontrada mas o suspeito está em fuga.

PUB

Imagens do incidente, que estão a circular nas redes sociais, mostram um condutor a acelerar sobre um grupo de adeptos da seleção do magrebe, depois de ver a sua bandeira francesa arrancada da viatura.

Depois do triunfo (2-0) da França diante de Marrocos, que garantiu um lugar na final da equipa gaulesa, registaram-se distúrbios não só em Paris como também em cidades como Lyon ou Bordéus. Há, para já, 115 detidos.

O governo francês anunciou, na terça-feira, mobilização de 10 mil agentes da autoridade, metade dos quais em Paris, para supervisionar as comemorações da meia-final do Campeonato do Mundo. No sábado, dia das eliminações de Portugal e Inglaterra diante de Marrocos e França, respetivamente, registaram-se incidentes em Paris.