Célio Dias e a homossexualidade: "Na seleção houve episódios menos felizes"

Judoca Célio Dias foi o único atleta olímpico a assumir a homossexualidade e sofreu preconceitos. Isabela Sousa, do bodyboard, explica ao JN que o desporto é machista.

Foi em fevereiro de 2018, durante uma entrevista, que Célio Dias quebrou todas as barreiras e tornou-se no primeiro e único atleta olímpico a assumir ser homossexual. "Foi um processo natural. Depois de contar aos meus, deixou de haver barreiras para mim", começou por recordar, ao JN, o judoca.

Mas, ainda assim, o atleta admitiu que não conseguiu fugir ao preconceito. "Ouvi comentários enquanto competia. Sem querer falar de casos, no seio da seleção houve episódios menos felizes. A verdade é que eu sempre fui bem-sucedido no judo e isso fez com que as pessoas tentassem pegar nessa vulnerabilidade. Mas, para mim, a homossexualidade nunca foi um ponto de fragilidade, pelo contrário. Os episódios não foram tão poucos quanto isso. Mas só me tornaram mais forte. Se a descriminação na seleção foram de responsáveis ou de atletas? Dos dois", acrescentou. O JN confrontou a Federação Portuguesa de Judo sobre o tema, mas não obteve resposta.