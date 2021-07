Celorico de Basto homenageia Diogo Dalot e João Sousa

JN/Agências Hoje às 20:09 Facebook

O futebolista Diogo Dalot e o tenista João Sousa vão ser homenageados pela Câmara Municipal de Celorico de Basto este domingo. A cerimónia, agendada para as 15 horas, está inserida no Dia do Município de Celorico de Basto e será presidida por Marcelo Rebelo de Sousa.

O lateral, de 22 anos, participou na bela caminha desempenhada pela Seleção Sub-21 e ainda foi a tempo de marcar presença no Europeu 2020, substituindo João Cancelo, infetado com covid-19. Já João Sousa integra a comitiva olímpica para os Jogos de Tóquio, tendo a estreia agendada para este fim de semana.

Atualmente em Inglaterra, para iniciar os trabalhos de pré-época no Manchester United, Diogo Dalot também será representado pela família na homenagem promovida pela autarquia, que irá brindar os dois desportistas, ambos com raízes na vila minhota - os pais de ambos são naturais de Celorico de Basto - com a Medalha de Honra da Cidade, atribuída no Grau Ouro.

Na mesma cerimónia também será homenageado a título póstumo Fernando Freitas, antigo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Celoricenses.