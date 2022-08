Celta de Vigo confirma chegada de Marchesín

JN Hoje às 18:32 Facebook

O emblema espanhol anunciou um "princípio de acordo" para a contratação do guarda-redes argentino. Contorno do negócio ainda por revelar.

Marchesín está de saída do F. C. Porto e vai defender as cores do Celta de Vigo (Espanha) em 2022/23.

O clube galego confirmou, esta segunda-feira, a existência de "um princípio de acordo" par a transferência do guarda-redes argentina, mas sem especificar os contornos do negócio.

O Celta adianta que Marchesín fará agora os exames médicos indispensáveis para a consumação da transferência.