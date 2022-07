Celta de Vigo já terá princípio de acordo por Marchesín

O guarda-redes do F. C. Porto, Agustín Marchesín, já terá um princípio de acordo para rumar ao Celta de Vigo.

Segundo La Voz de Galicia, o emblema espanhol procura um novo guardião, após a saída de Rúben Blanco, e acredita que Marche pode ser o substituto ideal, não só pela experiência e qualidades comprovadas, mas também pelo atual estatuto no F. C. Porto, onde está atrás de Diogo Costa na hierarquia da baliza dos dragões.

Os moldes do negócio não foram revelados, mas o guarda-redes argentino, de 34 anos, verá com bons olhos esta transferência, uma vez que procura jogar com regularidade para tentar conquistar um lugar nas escolhas do selecionador argentino para o Mundial 2022.

Chegado ao clube em 2019/20, Marchesín foi titular absoluto nas primeiras duas temporadas no Dragão, até à afirmação de Diogo Costa ter ofuscado o que vinha a ser um fantástico percurso do argentino com as cores do F. C. Porto.