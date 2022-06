Celta de Vigo na apresentação do Braga aos sócios

Estágio no Algarve e sete jogos de preparação na ementa arsenalista, no arranque da nova temporada

O Sporting de Braga vai apresentar-se aos sócios a 29 de julho, num jogo particular frente aos espanhóis do Celta de Vigo, anunciou, nesta quarta-feira, o clube minhoto.

O 11.º classificado da última liga espanhola atuará na "pedreira", em horário a definir, no derradeiro jogo de preparação do Braga, na pré-temporada.

Os guerreiros do Minho vão realizar o estágio de pré-época em Portimão, tendo jogos-treino agendados frente a Middlesbrough (Inglaterra), a 15 de julho, Nice (França), a 20 de julho e Portimonense, a 23 do mesmo mês, no fecho do retiro algarvio.

No calendário de pré-temporada constam ainda ensaios com a Oliveirense (6 de julho), Vizela (9) e Arouca (12), todos a realizar no Complexo de Fão (Esposende), sendo que ainda não está definido se estes particulares poderão ter a presença de público.

O Braga retoma o trabalho a 23 de junho, sob a orientação de Artur Jorge, técnico que transita da equipa B e substitui Carlos Carvalhal, que dirigiu os arsenalistas nas duas últimas épocas.