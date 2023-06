Celta e Carlos Carvalhal garantem permanência com triunfo sobre o campeão Barcelona

JN/Agências Hoje às 00:26 Facebook

O Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, assegurou, este domingo, a permanência na Liga espanhola em grande estilo, ao vencer por 2-1 o campeão Barcelona, numa última jornada que ditou a despromoção do Valladolid.

O jovem médio Gabri Veiga, de 21 anos, tornou-se no mais recente herói de Vigo, ao marcar os dois golos da equipa anfitriã, aos 42 e 65 minutos (o primeiro após assistência do suíço Haris Seferovic, emprestado pelo Benfica), tendo Ansu Fati reduzido para o Barça, aos 79.

A equipa treinada por Carlos Carvalhal deu um salto da 17.ª posição à partida para a 38.ª ronda para o 13.º no qual terminou a época 2022/23, escapando, por mérito próprio, ao destino que o Valladolid não evitou, ao empatar 0-0 na receção ao Getafe.

O Valladolid terminou no 18.º posto, apenas à frente do lanterna-vermelha Elche e do Espanyol, 19.º e penúltimo classificado, já há muito condenados, com menos um ponto relativamente ao Almería (17.º), salvo por uma grande penalidade concretizada por Adrian Embarba, aos 87 minutos.

O Almería protagonizou um jogo intenso com o Espanyol, que terminou empatado 3-3 e no qual esteve a vencer por 1-0 e a perder por 2-1 e 3-2, devendo a manutenção a Embarba - autor de dois golos, pois já tinha faturado aos 58 minutos, após assistência do português Samuel Costa -, uma vez que a derrota o relegava para o segundo escalão, em igualdade pontual com o Valladolid.

Cádiz e Valência também estavam na corda bamba, mas cumpriram os mínimos, empatando 1-1 nas visitas aos estádios do Elche e do Bétis, respetivamente, com William Carvalho, titular na equipa de Sevilha, a defrontar os compatriotas Thierry Correia e André Almeida, que alinharam de início nos valencianos.

Nos jogos realizados durante a tarde, o Osasuna venceu por 2-1 na receção ao Girona e terminou no sétimo lugar, garantindo o acesso à fase preliminar da Liga Conferência Europa da próxima época, enquanto o Real Madrid confirmou o duvidoso estatuto de vice-campeão.

Campeões cessantes e recordistas de títulos, com 35 cetros, os 'merengues' não foram além de um empate 1-1 na receção ao Athletic Bilbau e só não foram ultrapassados pelo Atlético de Madrid porque os "colchoneros" empataram 2-2 na visita a Villarreal, com um golo sofrido aos 90+3 minutos.

O Athletic Bilbau era um dos muitos aspirantes ao sétimo lugar e colocou-se em vantagem aos 49 minutos, por intermédio de Oihan Sancet, depois de Mikel Vesga ter permitido a defesa do guarda-redes belga Thibaut Courtois na marcação de uma grande penalidade, aos 10, mas Karim Benzema igualou aos 72, precisamente, através de um castigo máximo.

O avançado francês voltou a demonstrar valor, no dia em que o clube anunciou a sua saída no fim da época, após 14 temporadas em Madrid, e termina o campeonato como o segundo melhor marcador, com 19 golos, atrás do polaco Robert Lewandowski, ponta de lança do Barcelona, autor de 23.

O Atlético de Madrid esteve a perder em Villarreal, virou o resultado graças ao bis do argentino Angel Correa, mas regressou ao terceiro lugar da La Liga ao sofrer o empate 2-2 aos 90+3 minutos, concretizado por Jorge Pascoal, já após a expulsão do belga Axel Witsel, antigo jogador do Benfica.

O Sevilha terminou numa modesta 12.ª posição, despedindo-se com uma derrota por 2-1 no estádio da Real Sociedad, sensacional quarta colocada, quatro dias após a conquista da Liga Europa e do consequente apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões, graças ao triunfo na final sobre a Roma, treinada pelo português José Mourinho.