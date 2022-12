Celtic, de Jota, contrata jogador japonês do ano

O Celtic, clube que conta com o português Jota no plantel, anunciou a contratação de Tomoki Iwata, que foi considerado o jogador japonês do ano

O defesa, de 25 anos, chega à Escócia como campeão do seu país, pelo Yokohama Marinos, e considerado o melhor jogador japonês do campeonato.

Iwata chega ao Celtic por empréstimo de uma temporada, sendo que tem uma cláusula de compra obrigatória no final da temporada.

O jogador mostrou-se bastante feliz por embarcar numa nova aventura, a primeira no estrangeiro. "Estou deliciado por me juntar ao Celtic. é um grande clube, conhecido pelo Mundo fora, por isso, estou desejoso de começar a minha jornada", afirmou o defesa, que pode jogar a médio defensivo.

Até ao momento, o internacional japonês apenas jogou no Japão, tendo passado por Oita Trinita e Yokohama Marinos.