Celtic do português Jota conquista o 52.º título escocês

JN/Agências Hoje às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O Celtic, do português Jota, conquistou, nesta quarta-feira, o 52.º título de campeão de futebol da Escócia após empatar 1-1 com o Dundee United, suficiente para celebrar a uma jornada do fim.

Nos últimos 11 anos, os "católicos" apenas perderam um cetro, na época passada, para os eternos rivais do Rangers, que agora são segundos.

A saída de Steven Gerrard resultou num abaixamento de forma dos "protestantes", que, sob o comando de Gio Van Bronckhorst, acabou por perder o comando e cair para segundo.

O Celtic, de Ange Postecoglou, tem 90 pontos, face aos 86 do Rangers, que vai disputar a final da Taça ante o Hearts e igualmente o jogo decisivo da Liga Europa, em Sevilha, ante os alemães do Eintracht Frankfurt.

Apesar de ser o 52.º título, o Celtic está ainda a três do eterno rival, o Rangers, com 55.