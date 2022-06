Celtic já exerceu cláusula de compra por Jota

Luís Antunes e André Bucho Hoje às 20:04 Facebook

Jota ruma em definitivo a Glasgow a troco de 7,5 milhões de euros por 70% do passe.

O antigo internacional sub-21 português destacou-se na Escócia com 13 golos e 14 assistências, contribuindo decisivamente para a conquista do título nacional do Celtic e deve assinar por quatro temporadas, depois de o clube, sabe o JN, já ter informado o Benfica sobre a ativação da cláusula de compra que estava anexa ao contrato de empréstimo.

O Benfica mantém ainda assim 30% do passe do jogador de 23 anos, que podem gerar encaixe futuro para as águias.

Jota coloca assim ponto final numa ligação longa ao Benfica, que se iniciou ainda com escolinha no ano de 2007.