Celtinha junta cerca de 500 jovens a jogar râguebi em Arcos de Valdevez

AC Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O râguebi dos mais novos volta a animar Arcos de Valdevez. No próximo domingo, o Clube de Rugby de Arcos de Valdevez (CRAV) junta naquela vila minhota cerca de 500 atletas da formação no torneio internacional Celtinha.

Cerca de 20 equipas do norte e centro de Portugal, dos escalões sub-6 até aos sub-14, vão estar presentes no estádio Municipal de Rugby de Arcos de Valdevez, no domingo. Em femininos, a modalidade vai estar representada no Celtinha por equipas sub-16 e sub-18.

Faltam, desta vez, as equipas galegas que davam a dimensão transfronteiriça ao torneio. Vão marcar presença emblemas como Cercarte e Trofa - que prima pelo trabalho de inserção social - e ainda o Leixões, que dá os primeiros passos na modalidade.

PUB

O torneio, que nasceu como um encontro transfronteiriço, deve retomar essa vocação numa próxima edição, provavelmente na Páscoa. Além de pôr os jovens a praticar râguebi, o evento organizado pelo CRAV junta pais e ajuda a consolidar laços entre amantes e praticantes da modalidade.