Celton Biai chamado à Seleção e Danilo fora do treino

O guarda-redes dos Sub-21, Celton Biai, foi chamado aos treinos da Seleção Nacional e Danilo Pereira não foi opção para Fernando Santos no treino, fazendo apenas ginásio e treino de recuperação.

Celton Biai, guardião do V. Guimarães, integrou o treino da Seleção Nacional para colmatar a ausência de Rui Patrício, que ainda não se apresentou nos trabalhos, depois da conquista da Liga Conferência, pela Roma.

Refira-se que o treino dos guarda-redes foi conduzido por Pedro Espinha, após uma lesão grave sofrida pelo habitual técnico, Justino, após a execução de um remate.

Já Danilo Pereira, médio do PSG, que tem jogado como defesa na equipa de Fernando Santos, sofreu um traumatismo no tornozelo esquerdo, na quinta-feira, e por isso ainda não está em condições de treinar normalmente com os restantes companheiros.

Diogo Jota também ainda não se apresentou aos trabalhos, uma vez que disputa a final da Liga dos Campeões, sábado, com o Real Madrid.