Cenas de violência entre adeptos do West Ham e ultras do Alkmaar no fim do jogo

Após o triunfo do West Ham nos Países Baixos (0-1), que ditou o afastamento do AZ Alkmaar da Liga Conferência Europa, os ultra neerlandeses foram tirar satisfações com os adeptos ingleses e os jogadores dos "hammers" saíram em defesa dos seus amigos e familiares.

Tudo aconteceu no final da partida, quando os jogadores do West Ham estavam a celebrar junto à zona onde ficaram os amigos e familiares. De repente, uma vaga de ultras do AZ Alkmaar foi em direção a essa secção, valendo a rápida reação de dois adeptos ingleses, que conseguiram estancar a invasão.

De seguida, perante a ineficácia dos stewards, a polícia entrou em cena e conseguiu dissuadir os agressores, apesar de estes já terem conseguido agredir alguns elementos presentes na zona destinada aos adeptos do emblema britânico.

Durante tudo isto, os jogadores do West Ham ainda tentaram sair em defesa dos conterrâneos, mas iam sendo travados por elementos do staff do clube.