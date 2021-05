Centenas de adeptos leoninos apoiam equipa nas imediações do estádio do Rio Ave

Miguel Pataco Hoje às 20:03 Facebook

Muitas centenas de adeptos do Sporting estão em Vila do Conde, junto à rotunda de acesso ao estádio, para apoiar a equipa antes do encontro com o Rio Ave, esta noite de quarta-feira, pelas 21.15 horas, a contar para a 31.ª jornada da Liga.

Cada vez mais perto de festejarem o título nacional, que já lhes foge há 19 anos (2001/02), os simpatizantes do clube de Alvalade não conseguem conter a euforia e aproveitam todas as oportunidades para mostrarem o apoio à equipa principal, que lidera o campeonato com seis pontos de vantagem sobre o F. C. Porto e 10 do que o Benfica.

O autocarro com a formação sportinguista chegou ao estádio por volta das 19.40 horas, com os adeptos a manifestarem entusiasticamente, com cânticos de "Queremos o Sporting campeão". Foram lançados muitos petardos e potes de fumo, mas a polícia, presente em grande número, controlou a situação, detendo um adepto do Sporting, alegadamente, pela posse de material pirotécnico.

Do lado do Rio Ave, ​​​​​​numa zona mais lateral do estádio, algumas dezenas de adeptos exibiram uma faixa de apoio à equipa, que ocupa a 15.ª posição, a primeira de permanência direta na Liga.