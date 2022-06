Central associado ao F. C. Porto e Wolves confiante no negócio Palhinha

JN Hoje às 13:44 Facebook

Leo Ortiz, defesa do Red Bull Bragantino, com pretendentes em Itália e Inglaterra, está no radar dos dragões. Ingleses confiam que o negócio Palhinha, pretendido pelo Wolverhampton, terá um final feliz, enquanto William Carvalho coleciona interessados em Inglaterra e na Turquia.

F. C. Porto: O jornal britânico "Daily Mail" coloca os dragões na corrida pelo concurso do defesa Leo Ortiz, que atua no Red Bull Bragantino. A Fiorentina e o West Ham também estão atentos ao central, de 26 anos, pelo qual o clube brasileiro pede mais de 9 milhões de euros.

Sporting: A imprensa inglesa dá conta que o Wolverhampton, que milita na Premier League, está confiante na contratação de João Palhinha aos leões. O médio defensivo, de 26 anos, internacional português, é visto como um sucessor à altura de Rúben Neves, pretendido por Barcelona e Manchester United, e pode mudar-se para a equipa comandada por Bruno Lage a troco de 20 milhões de euros.

Farense: Gonçalo Silva, defesa central de 31 anos, é reforço dos algarvios, da Liga 2. "Espero corresponder à confiança que depositaram em mim e, acima de tudo, que seja mais um nesta grande família para ajudar a atingir todos os nossos objetivos", disse o jogador, aos canais do clube. Na última época, Gonçalo Silva representou os polacos do Radomiak Radom.

William Carvalho: A "Marca" garante que o internacional português, que atua no Bétis, está a ser seguido por vários clubes da Premier League e pelo Fenerbahçe, vice-campeão turco, que é orientado por Jorge Jesus. Aos 30 anos, o médio viveu uma grande época em Sevilha, com quatro golos e cinco assistências em 49 jogos, sendo que os responsáveis do Bétis só admitem negociar o passe do jogador, que termina contrato em 2023, por valores a rondar os 8 milhões de euros.

Barcelona: Pablo Torre, jovem médio de 19 anos que atuava no Racing Santander, campeão do terceiro escalão espanhol, assinou até 2026 pelo Barcelona. A cláusula de rescisão do centrocampista de características ofensivas, que custou 5 milhões de euros aos catalães, está avaliada em 100 milhões de euros.

Bayern Munique: Sadio Mané terá chegado a acordo com o campeão alemão, segundo adianta o jornalista especialista em temas de mercado Fabrizio Romano. O internacional senegalês deverá assinar por três temporadas pelos bávaros, caso os alemães consigam convencer o Liverpool a vender o passe do avançado, que termina contrato com os ingleses daqui a um ano.