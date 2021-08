Lateral brasileiro Wendell oficializado no dragão em dia movimentado

JN Hoje às 21:08 Facebook

Já há vários dias que o F. C. Porto andava em negociações para contratar o lateral esquerdo Wendell ao Bayer Leverkusen, mas só esta quinta-feira ao final da tarde é que o anúncio oficial foi feito, naquela que foi a grande notícia do dia de mercado de verão em Portugal.

F. C. Porto: "Wendell é o mais recente reforço, tendo assinado um vínculo que o liga aos dragões até 2025. É o quinto reforço do plantel azul e branco para 2021/2022, depois dos ingressos de Pepê, Fábio Cardoso, Bruno Costa e Marko Grujic". Foi desta forma que o F. C. Porto, no site oficial, deu a conhecer a boa-nova aos adeptos portistas. Wendell, de 28 anos, que chegou a ser companheiro de equipa de Alex Telles no Grémio de Porto Alegre, estava há oito anos no clube alemão.

Braga: Os arsenalistas revelaram ter cedido por empréstimo o médio João Novais aos turcos do Alanyaspor por uma temporada. Segundo uma nota no site oficial, no acordo foi contemplada uma cláusula de opção de compra no final da presente época. João Novais, de 28 anos, fez 110 jogos e seis golos pelos bracarenses em três temporadas e o início da atual.

Vizela: O defesa central Ivanildo Fernandes deixou o Sporting e assinou contrato com os vizelenses válido até ao final da época 2023/24. O jogador de 25 anos está de regresso a Portugal após duas temporadas a competir no estrangeiro, por empréstimo dos leões, e justificou a decisão de assinar a título definitivo pelos minhotos com a "confiança" transmitida pelo treinador Álvaro Pacheco e com a administração da SAD. "Acreditei muito nas palavras deles e na dos meus colegas, até porque conheço alguns. Tive o prazer de falar com eles e falaram muito bem do clube. Disseram que existe um excelente ambiente e muita união. Esse foi um dos fatores que me levou a vir para cá, mas também o facto de terem apostado em mim, sabendo que, no ano passado, já me queriam", realçou, em declarações publicadas no sítio oficial do clube.

Boavista: O empréstimo do central Tiago Ilori pelo Sporting até ao final da temporada foi oficializado esta quarta-feira pelos axadrezados. O defesa central, de 28 anos, encara a segunda cedência seguida desde o regresso aos campeões nacionais, em 2018/19, após ter rumado aos franceses do Lorient na segunda metade de 2020/21, ainda que nunca tenha jogado, devido a uma lesão na perna direita. Formado no Sporting, Tiago Ilori acumulou passagens pelos ingleses do Liverpool, Aston Villa e Reading, os espanhóis do Granada e os franceses do Bordéus, mas já não compete desde junho de 2020 e ficou sem espaço no plantel de Rúben Amorim.

Farense: Os algarvios anunciaram a rescisão de contrato com o avançado sérvio Nikola Stojiljkovic, por mútuo acordo. "Agradecemos todo o empenho ao longo destes meses e desejamos muita sorte para o seu futuro profissional e pessoal", salientou a administração da SAD, numa mensagem divulgada nas redes sociais. Stojiljkovic, 29 anos, que tinha assinado por duas temporadas com o Farense no início da época passada, somou 21 jogos pelos algarvios na Liga, marcando três golos pela equipa despromovida ao segundo escalão.

Ac. Viseu: Nuno Tomás, defesa central de 25 anos, é reforço dos viseenses. O jogador retoma a carreira depois de alguns meses parado, após uma experiência de dois anos no CSKA de Sofia, na Bulgária, e o do empréstimo de meia temporada aos finlandeses do Kups. Nuno Tomás passou pela formação do Odivelas e do Belenenses, onde chegou a representar os sub-23 e também a equipa principal do Belenenses SAD em cinco jogos oficiais, quatro para a Taça da Liga e um na Taça de Portugal. O atleta já se encontra a treinar com o restante plantel academista e é mais uma opção para o técnico Zé Gomes.

At. Madrid: O guarda-redes francês Benjamin Lecomte vai jogar nos colchoneros até final da presente temporada, por empréstimo do Mónaco. O jogador, que representou os monegascos nas duas últimas épocas, tendo realizado 60 jogos pelo emblema da "Ligue 1", vai ocupar a vaga deixada em aberto pelo croata Ivo Grbic, que foi cedido pelos campeões espanhóis ao Lille por uma época. Esta será a primeira experiência de Lecomte fora de França, já que antes da passagem pelo Mónaco tinha representado Dijon, Lorient e Montpellier.

Lille: O guarda-redes croata Ivo Grbic foi emprestado pelo Atlético de Madrid, com o campeão francês a ficar com opção de compra, anunciaram hoje os dois clubes. Contratado ao Lokomotiva Zagreb na temporada passada, Grbic, de 25 anos, foi suplente do esloveno Jan Oblak na temporada passada, podendo agora ter mais minutos no campeão francês. "Estou muito feliz por me juntar ao Lille e agradeço o acolhimento. É uma grande oportunidade para mim. Tenho a intenção de dar tudo em campo para ajudar a equipa esta temporada", referiu. No Lille, Grbic vai ser colega de equipa dos portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka.

Lazio: O futebolista espanhol Pedro Rodríguez assinou contrato, depois de ter deixado a Roma, de José Mourinho, na primeira transferência direta entre os dois rivais romanos em 40 anos. "Apresentamos o nosso novo número nove", escreveu a Lazio numa mensagem na rede social Twitter, juntamente com uma fotografia do antigo avançado do FC Barcelona e do Chelsea. O espanhol chegou à Roma na última temporada e disputou 40 jogos, mas esta temporada não fazia parte das escolhas do treinador português José Mourinho. Apesar de ter contrato por mais dois anos, a Roma deixou, segundo a imprensa italiana, Pedro Rodríguez sair a custo zero, de forma a economizar um salário de três milhões de euros por ano. Na Lazio, o espanhol vai reencontrar o treinador Maurizio Sarri, que o tinha treinado no Chelsea.

Watford: O internacional turco Ozan Tufan é reforço dos ingleses, por empréstimo do Fenerbahçe, com opção de compra. O médio, de 26 anos, fez toda a carreira na Turquia, no Bursaspor, Alanyaspor e Fenerbahçe, equipa esta época orientada pelo treinador português Vítor Pereira, e tem 63 internacionalizações. Os detalhes do negócio não foram divulgados pelo Watford, que na estreia na Liga inglesa derrotou em casa o Aston Villa (3-2), e na segunda jornada, no sábado, visita o Brighton.