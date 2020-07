Central brasileiro Zelão renova com Benfica

JN/Agências Hoje às 16:38 Facebook

O central brasileiro Zelão renovou contrato com o Benfica e prepara-se para jogar a 12.ª época consecutiva na equipa de voleibol das águias.

"Será a 12.ª consecutiva temporada do experiente atleta na Luz. Flávio Soares, mais conhecido como Zelão, é o rosto mais antigo no elenco de voleibol do Benfica", refere o clube, no sítio oficial na internet.

O veterano jogador, de 37 anos, disse que não pensa voltar ao Brasil e que gostaria de acabar a carreira no Benfica: "Depois destes anos todos, seria acabar no auge", considerou o jogador, em declarações à BTV.

No Benfica, clube a que chegou em 2009/10, Zelão conquistou cinco campeonatos, seis Taças de Portugal e nove supertaças.