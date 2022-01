Central croata e internacional brasileiro reforçam Arouca

Depois de anunciarem a saída de Omri Altman, arouquenses confirmam as chegadas de Nino Galovic e Wellington Nem. Alan Ruiz, que já passou pelo Sporting, pode ser o próximo.

Dia agitado em Arouca, com a chegada de dois reforços para o plantel comandado por Armando Evangelista. O internacional brasileiro Wellington Nem (ex-Cruzeiro) é o cabeça de cartaz, ao lado do central croata Nino Galovic, que atuava no Rijeka.

Aos 29 anos, o defesa colmata a vaga deixada em aberto pela saída de Campi, que se mudou recentemente para os turcos do Yeni Malatyaspor. Internacional pelas seleções jovens da Croácia, Galovic já atuou em Israel, na Bielorrússia e no Japão.

Quanto a Wellington Nem, extremo de 29 anos, internacional pelo Brasil em três ocasiões, prepara-se para a segunda aventura na Europa, depois de ter representado os ucranianos do Shakhtar Donetsk entre 2013 e 2019, onde chegou a ser orientado pelo português Paulo Fonseca. Em seis anos, ajudou a conquistar quatro campeonatos da Ucrânia e três taças daquele país.

Formando no Fluminense, aonde regressou em 2019, Nem representou, na temporada passada, o Cruzeiro, da Série B brasileira, tendo feito três assistências nos 29 jogos em que participou.

Quem também poderá reforçar o plantel arouquense é Alan Ruiz, médio ofensivo argentino, de 28 anos, que já passou pelo Sporting, entre 2016 e 2017. Sem clube, depois de ter rescindido pelo Arsenal de Sarandí, o atacante poderá ser um trunfo importante na luta pela permanência na Liga.