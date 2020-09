Central da Lazio associado ao F. C. Porto e Rúben Dias viaja no início da semana

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Rúben Dias viaja para Inglaterra no início desta semana e Bastos foi associado ao F. C. Porto. Em Espanha, o ex-Famalicão Racic renovou pelo Valencia.

F. C. Porto: A Sky Itália associou o central angolano Bastos, de 29 anos, aos azuis e brancos. O canal de televisão garantiu que os dragões entraram em contacto com os representantes do jogador da Lazio, que não tem sido opção e está avaliado em cerca de cinco milhões de euros.

Benfica: Rúben Dias fez, este sábado, o último jogo com a camisola do Benfica e viaja no início desta semana até Inglaterra para assinar com o Manchester City e oficializar a transferência. Este domingo, Guardiola garantiu que o clube inglês "ainda não lhe tinha dito nada" e que a contratação ainda não estava fechada.

Valencia: O clube espanhol renovou contrato com Racic até 2024. O médio de 22 anos, que na época passada esteve em destaque no Famalicão, ficou blindado com uma cláusula de rescisão no valor de 150 milhões de euros.

Chelsea: Em França garantem que o PSG e Arsenal estão interessados em contratar o médio Jorginho, de 28 anos, por empréstimo. Na época passada, a Juventus de Cristiano Ronaldo tentou que o jogador italiano se transferisse para Turim, mas os blues pediram 50 milhões de euros.