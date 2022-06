Central do Chaves com Espanha no horizonte e os rumores em torno de Bernardo e Renato

JN Hoje às 13:05 Facebook

Alexsandro tem o Getafe à perna e o Santa Clara cedeu dois jogadores ao Fontinhas, recém-promovido à Liga 3. No mercado internacional, Bernardo Silva e Renato Sanches continuam na berlinda, o Inter garantiu dois reforços e o West Ham apresentou o defesa Nayef Aguerd, por quem pagou 35 milhões de euros ao Rennes.

Desportivo de Chaves: Uma das principais revelações da última Liga 2, o defesa central Alexsandro Ribeiro pode dar o salto para a liga espanhola. O brasileiro, de 22 anos, está a ser negociado com o Getafe, sendo que a lista de interessados é extensa. Formado no Flamengo, Alexsandro jogou no Praiense e no Amora antes de se mudar para Trás-os-Montes, onde foi fundamental para o regresso do Chaves à Liga.

Santa Clara: O guarda-redes Rodolfo e o médio ofensivo Diogo Motty foram cedidos ao Fontinhas, clube açoriano que subiu, na última temporada, à Liga 3. Na última época, Rodolfo participou numa partida da Liga, enquanto Motty apontou três golos nos 25 jogos que jogou pela U. Santarém, na Liga 3.

Inter de Milão: André Onana, guarda-redes que atuava no Ajax, e Henrikh Mkhitaryan, médio que, na última época, foi orientado por José Mourinho na Roma, foram confirmados como reforços do vice-campeão italiano pelo seu diretor geral, Giuseppe Marotta.

West Ham: Nayef Aguerd deixou o Rennes e assinou por cinco temporadas com os 'hammers', que terminaram a última edição da Premier League na 7.ª posição. O negócio ficou fechado por 35 milhões de euros. "O West Ham é um clube histórico. Vi alguns jogos este ano e percebi que a atmosfera é fantástica", disse o defesa internacional marroquino, durante a apresentação.

Bernardo Silva: Pep Guardiola, treinador do Manchester City, não abre mão do internacional português, que é pretendido pelo Barcelona. Na apresentação de um jogo solidário entre os dois clubes, que será disputado no dia 24 de agosto, no Camp Nou, o técnico do campeão inglês garantiu que se vai apresentar nesse jogo com "Bernardo e mais dez". "Acredito que o Bernardo vai continuar connosco, mas também não quero ter jogadores que não queiram estar aqui. Não sei como será o mercado", acrescentou Guardiola.

Renato Sanches: O PSG juntou-se ao AC Milan na corrida pelo internacional português, que atua no Lille. A mudança de Sanches para Itália chegou a ser dada como certa, mas a entrada em cena do campeão francês pode alterar o destino do médio, de 24 anos. Segundo a 'Gazzetta dello Sport', uma das alternativas milanesas a Renato Sanches é o argentino Enzo Fernández, do River Plate, que é uma das prioridades do Benfica nesta janela de mercado.

Mario Gotze: Associado ao Benfica, o internacional alemão, que atua no PSV, deverá regressar à Bundesliga para representar o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência e Aurélio Buta, contratado recentemente ao Antuérpia. O clube alemão conquistou a última edição da Liga Europa e vai disputar a Liga dos Campeões na próxima época.