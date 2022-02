Centralização dos direitos televisivos domina Cimeira de Presidentes

JN Hoje às 21:41 Facebook

Encontro entre os líderes dos clubes profissionais do futebol português realizou-se esta terça-feira no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

O processo da centralização dos direitos televisivos foi o assunto que dominou a VIII Cimeira de Presidentes, que decorreu no Centro de Congressos da Alfândega do Porto e que só não contou com representantes do Nacional.

De acordo com um comunicado da Liga, Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica, "expôs detalhadamente todo o trabalho realizado ao longo dos últimos 4 meses" no que diz respeito ao plano de centralizar as receitas televisivas. Neste sentido, foram abordados os vários pontos do plano de ação definido na anterior Cimeira de Presidentes, realizada em setembro de 2021, entre os quais os diferentes modelos que estão a ser alvo de estudo no propósito de se acelerar o início da negociação centralizada, no mais curto espaço de tempo possível, tendo sido apontada a época 2023-24 como data aspiracional para o efeito.

"Estiveram em discussão a Centralização dos direitos audiovisuais, onde foi feito um ponto de situação relativamente a onde nos encontramos e as datas que queremos alcançar. Será na empresa Liga Centralização, que serão discutidos os novos modelos de direitos audiovisuais, com a possibilidade de, a partir de junho deste ano, todos os clubes acederem a uma linha de crédito de cem milhões de euros", disse Pedro Proença, presidente da Liga, referindo-se, na última parte, aos Programas Centralizados de Financiamento aos Clubes. Será disponibilizada uma linha de 100 milhões de euros, valor ao qual os clubes podem concorrer, mediante concurso e após ser constituída a entidade centralizadora.

António Gaspar Dias Ramos, Presidente do F. C. Penafiel, sublinhou que o processo de centralização se reveste como uma janela de oportunidade de crescimento para o Futebol Profissional. "A centralização é um objetivo comum a todos. Estamos unidos naquilo que é a melhoria da competitividade do Futebol, até porque as Sociedades Desportivas pensam de uma forma comum", frisou.