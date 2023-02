Centralização dos direitos televisivos em discussão

Cimeira de presidentes debate os pilares do futebol nos próximos anos.

A 10.ª cimeira dos presidentes da Liga Portugal realiza-se esta terça-feira, às 10 horas, no Convento de São Francisco, em Coimbra, onde se irão debater vários tópicos para o futuro do futebol profissional. A centralização dos direitos televisivos será um dos principais temas, sendo realizado um balanço do trabalho efetuado em torno desse assunto, com perspetiva para o futuro e para a competitividade do futebol português.

A consultora EY apresentará aos presidentes dos clubes da Liga Portugal quais são os principais desafios a enfrentar no futebol profissional nos próximos quatro anos, período correspondente ao quadriénio 2023-27. Além disso, tendo em conta que esta será a última cimeira de presidentes do segundo mandado de Pedro Proença, serão ainda revelados os principais pilares que devem guiar quem estiver à frente da Liga Portugal nesse período.

Por fim, irá ser apresentada a evolução dos trabalhos na Arena Liga Portugal, que será a futura casa do organismo, e cujo lançamento da primeira pedra ocorreu em fevereiro do ano passado, esperando-se que esteja concluída e inaugurada ainda em 2023. A obra será erguida na cidade do Porto e é uma das bandeiras do projeto do presidente Pedro Proença.