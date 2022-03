Centro de treinos do PSG grafitado com insultos

JN Hoje às 13:01 Facebook

O centro de treinos do PSG foi, na noite de domingo, grafitado com insultos dirigidos aos jogadores e ao presidente do clube Nasser Al-Khelaifi.

Segundo o jornal "L'Équipe", as paredes do Camp des Loges, centro onde decorrem os treinos do PSG, foram grafitados ao longo de cerca de 40 metros. Uma equipa de limpeza já está a limpar o local.

O ato de vandalismo surgiu após a vitória (3-0) do PSG diante do Bordéus, mas depois do campeão francês ter sido eliminado da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Apesar do regresso aos triunfos, a equipa francesa foi assobiada e insultada durante o encontro.