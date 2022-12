CEO do Atlético de Madrid admite saída de João Félix

JN Hoje às 00:01 Facebook

Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético de Madrid, admitiu, esta terça-feira, que João Félix deverá sair do clube num futuro próximo e que a relação do internacional português com o treinador Diego Simeone não é das melhores.

"É a maior aposta que o clube fez nesta temporada. Creio que tem um nível mundial máximo, mas por causa da relação com o mister, os minutos jogados, a sua motivação... O razoável é analisar se chega alguma opção de saída. O razoável é pensar que vai sair, ainda que adoraria que ficasse, mas essa não é a ideia do jogador", disse o principal acionista dos "colchoneros", em declarações à televisão espanhola.

João Félix chegou ao Atlético de Madrid em 2919/20, depois de ter sido contratado ao Benfica por 126 milhões de euros e, esta temporada, leva quatro golos e três assistências em 18 jogos disputados.