Cerca de 100 adeptos em Alvalade para exigir saída de Varandas

Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 100 pessoas marcaram presença neste, ao início da tarde deste sábado, no Estádio José de Alvalade, com o objetivo de pedir a saída imediata de Frederico Varandas da presidência do Sporting.

Com uma tarja onde era possível ler "Demissão para unir", o grupo de simpatizantes efetuou uma pequena marcha, desde o edifício Visconde de Alvalade até ao Pavilhão João Rocha, com cânticos alusivos ao pedido de demissão do líder.

Miguel Fraga, um dos rostos do protesto, foi claro: "O nosso pedido é o de que deem a voz aos sócios. Quando há uma manifestação tão clara de descontentamento, é isso que deve acontecer. A incompetência desta direção é mais do que comprovada a todos os níveis e não falamos só de resultados de futebol. A desunião, a falta de transparência e de comunicação são vários sinais disso".