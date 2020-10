Cerca de 200 adeptos assistiram ao jogo entre o Santa Marta e o Leixões

JN Hoje às 17:43, atualizado às 17:46 Facebook

O jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal foi este domingo presenciado por mais de 200 adeptos, que aproveitaram um espaço público na envolvente do recinto.

O Leixões goleou (1-5) o Santa Marta e segue em frente na Taça de Portugal, mas o jogo ficou marcado pela presença de mais de duas centenas de adeptos no estádio. Ao que o JN apurou, o público terá aproveitado um espaço privado na envolvente do recinto e, dessa forma, conseguiu assistir à partida.

O encontro teve transmissão online e o cenário gerou vários comentários nas redes sociais a questionar como havia público a assistir à partida.

Pedro Sampaio, tesoureiro do Santa Marta, explica o caso. "É um espaço junto às vinhas que é público e não pode ser cortado. Avisámos o delegado da Federação e ele foi o próprio a dizer que não podíamos fazer nada. O relatório do jogo diz que não há nada a apontar. Sabemos que, nesta altura, não pode haver público e cumprimos as regras, mas esta situação não dependia de nós", fez notar o dirigente, ao JN.